Kreation von Korschenbroicher Künstlerin : Einstige Kirchenbank aus St. Andreas ist nun eine Schützenbank

Korschenbroich Die Künstlerin Rosemarie Bernauer hat aus einer alten Kirchenbank von St. Andreas einen Hingucker im Shabby-Chic-Stil gemacht und das Motto der Schützen vereint.

Sie habe lange überlegt, wie sie eine der Kirchenbänke, die ihr Lebensgefährte Günter Thoren seinerzeit erworben hatte, gestalten sollte, verrät Rosemarie Bernauer. „Erst dachte ich an Dunkelgrün. Doch ich wollte, dass sie hochwertig aussieht“, sagt die 66-Jährige, die früher als Apothekerin die St. Rochus Apotheke geführt hatte und später eine Weiterbildung zur Kunsttherapeutin absolviert hat. „Und eine weiße Bank kam auch nicht in Frage – die hat ja jeder.“

Diese Schützenbank und einstige halbe Kirchenbank stellt sie in den nächsten Tagen direkt ins Fenster ihres Ateliers an der Rheydter Straße. Die Dekoration stehe bereits fest, so Bernauer. Ihr „riesiges“ Rosenbild mit roten und blauen Blumen in den Maßen zwei mal 1,70 Meter, das bis vor einigen Tagen noch in der Sparkasse Herdecke ausgestellt war, kommt hinter die Bank. „Und auf die Bank sollen Kissen in silbernem Stoff mit dem Schriftzug von Unges Pengste“, erklärt die Künstlerin und ergänzt: „So findet die Kirchenbank eine neue Bestimmung als Schützenbank.“