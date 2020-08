Wilde Müllkippe : Feldstück in Kleinenbroich wird zum Kühlschrankfriedhof

Korschenbroich Bernd Makowiack hat die wilde Müllkippe an der Straße „Im Hasseldamm“ entdeckt. Er beobachte seit Jahren, wie dort und in der näheren Umgebung immer wieder Abfall entsorgt würde.

Wilde Müllkippen sind in Korschenbroich ein immer größer werdendes Problem. Das zeigten zuletzt auch die Zahlen der Stadt, nach denen bereits zum Halbjahr der Vorjahreswert an unsachgemäßen Entsorgungsplätzen übertroffen wurde (wir berichteten). Und nannte als möglichen Grund die Corona-Pandemie.

Bernd Makowiack ist in diesen Tagen wieder eine besonders dreiste Müllentsorgung aufgefallen. An der Straße „Im Hasseldamm“ in Kleinenbroich, direkt an der Abfahrt von der L 361, fand er fünf Kühlschränke. „Für mich sieht das nach gewerblichem Abfall aus“, sagt Makowiack. Die Kompressoren waren zuvor jeweils ausgebaut worden. Die wohl noch aus FCKW-Zeiten stammenden Kühlschränke wurden dann einfach am Feld abgelegt.