Schützen in Herrenshoff Abschied von König Kevin – es lebe König Klaus

Auch die längste Regentschaft geht einmal zu Ende: 2019 hatte Kevin Witt den Königsvogel von der Stange geholt. Dann kam Corona, und so sollte er zweieinhalb Jahre Schützenkönig der St. Hubertus-Bruderschaft bleiben. Am Samstagabend musste er sein Königssilber abgeben. „Danke an das Königshaus, danke an die Grenadierzüge, den kompletten Hofstaat, und alle, die so lange auf ihr Schützenfest und den Krönungsball warten mussten“, sagte Brudermeister Dennis Neuss im gut besuchten Festzelt in Herrenshof. Man merkte, dass die Menschen wieder Lust auf das Sommerbrauchtum haben. Neuss bedankte sich für das Durchhaltevermögen und die Leidenschaft, die das gesamte Königshaus gezeigt hat. Das Dauerkönigshaus stand beim Königstanz noch einmal im Mittelpunkt, die Band Farbton spielte „Was für eine geile Zeit“. Ein bisschen Wehmut war dem scheidenden König anzumerken. Trost gab es von Königin Michelle und den Ministerinnen Jenny Conen und Alina Cienciala.