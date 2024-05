Handwerk in Korschenbroich Was es im neuen Lädchen „Tini“ alles gibt

Beim Eingang wiegt sich noch bei jedem Windzug ein Luftballon in Herzform. „Viel Erfolg wünscht das Atongarix-Team“, steht darauf geschrieben. Der im Wortsinn herzige Willkommensgruß passt perfekt zum liebevoll gestalteten Angebot im beinahe noch ganz neuen Lädchen „Tini“. Das fügt sich seit April als Blickfang perfekt in die Perlenkette der inhabergeführten Geschäfte an der Steinstraße. Hier bietet Kristina Kemper selbst gestickte Bügel-Applikationen, selbst genähte Schultüten und anderes mehr an, wie etwa hübsch gestaltete Kissen und Täschchen, bestickte Handtücher und Textilien. Jedes Teil hat die Inhaberin in der angrenzenden kleinen Nähwerkstatt mit offensichtlich viel Liebe hergestellt. Hier stehen für jedermann sichtbar eine Nähmaschine, mehrere kleine und eine größere Stickmaschine sowie ein Bügelbrett.