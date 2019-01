Biblische Erzählfiguren: Neues Krippenprojekt in Pesch lockt 600 Besucher an

Neues Krippenprojekt in Pesch lockt 600 Besucher an

Pesch Mehrere Wochen hatten Gemeindemitglieder und andere Interessierte in St. Marien neue biblische Erzählfiguren gestaltet. Jetzt ziehen die Organisatoren eine erste Bilanz.

Krippe mal anders: Unter diesem Motto fand in St. Marien ein besonderes Krippenprojekt statt. Mehrere Wochen im Herbst und Winter hatten Gemeindemitglieder und andere Interessierte neue biblische Erzählfiguren unter Leitung von Projektleiterin Johanna Bolten gestaltet. Biblische Erzählfiguren (auch bekannt als Egli-Figuren) sind kunsthandwerkliches Hilfsmittel zur Darstellung und zum Erzählen biblischer Geschichten. In verschiedenen Größen werden sie bei Bibelarbeit, Unterricht, Seelsorge oder Ausstellungen benutzt, um die Geschichten der Bibel anschaulich und begreifbar zu machen. Sie haben kein Gesicht, um sie von ihrem Ausdruck her nicht festzulegen. Gefühle und Absichten werden durch Körpersprache ausgedrückt.