Tag der offenen Tür in Korschenbroich : Krippenbauer öffnen ihre Werkstatt

Alina, 6 Jahre alt, hielt sich die Ohren zu: Es ging schließlich sehr laut zu in der Krippenwerkstatt im Alten Bahnhof in Kleinenbroich. Da wurde gesägt, gebohrt, geschliffen, gehämmert. Es war der „Tag der Offenen Werkstatt“.

Am Wochenende hatten die Krippenbauer Kinder und Jugendliche in ihre Werkstatt eingeladen. Auch die Erwachsenes ließen sich blicken: entweder begleiteten sie die Kinder oder sie schauten sich um, um bereits fertig gebaute Vogelhäuser, Futterstationen oder die ausgefallenen Futterhäuser für Eichhörnchen zu erwerben. Auch Reparaturen wurden angenommen: Eine defekte Spieluhr wartete zum Beispiel auf die sachkundigen Hände. Ein rosafarbenes Schaf hatte seine Reparatur schon hinter sich: Das Ohr war wieder angeklebt und wurde noch mit einem grauen Tape quer über das Gesicht zusammengehalten.

Zweimal im Jahr findet der Tag der Offenen Werkstatt statt. Vor Weihnachten können Kinder und Jugendliche längere Zeit an eigenen Krippen zu bauen.

Jeden Mittwoch und Freitag ab 18 Uhr treffen sich Heinz Schichel, Peter Brunsbach, Klaus Brühl, Hans-Dieter Konrad in ihrer Werkstatt im Alten Bahnhof.

Alina war mit ihrem Opa in die Werkstatt gekommen. Sie wollte eine Krippe bauen und ein Eichhörnchenhaus. Erfahrungen hat sie schon. „Mit Opa hab ich mal ein Vogelhäuschen gebaut.“ Dummerweise hatte sie gerade den rechten Arm im Gips – aber das hielt sie nicht vom Werkeln ab. Ihr Glück: Sie bekam tatkräftige Unterstützung von ihrem Opa und den Männern der Krippenwerkstatt. Schnell lagen die Bauteile für das Eichhörnchenhaus auf dem Tisch. Sie wurden nach den Plänen des Naturschutzbundes vorbereitet und gefertigt.

Die Tische in der Werkstatt bogen sich unter den zugeschnittenen Hölzern, Teerpappenstreifen, Plexiglasscheiben. Seit Weihnachten hatten der Leiter der Krippenwerkstatt, Heinz Schichel oder der „Krippen­-Opa“, wie er sich selbst scherzhaft nennt, Peter Brunsbach, Klaus Brühl und Hans-Dieter Konrad den Tag der Offenen Werkstatt vorbereitet. „Wahnsinnig viel Aufwand ist das“, sagte Schichel, „aber es macht riesig viel Spaß.“

„So, du musst das jetzt zusammensetzen“, erklärte Schichel Alina. Gemeinsam gaben sie Holzleim auf die Kanten der Hölzer. „Das lassen wir jetzt ein bisschen einziehen“. Alina wunderte sich: „Das hält schon?“ Noch nicht so ganz. Sie bekam den Akkuschrauber in die Hand gedrückt, in die linke. Mit Unterstützung schraubte sie, bis die Leisten zusammengefügt waren. Wie nach dem Baukastenprinzip setzte sich auf diese Weise ganz schnell die Futterstelle für Eichhörnchen zusammen. Wie das eigentlich funktioniert? Schichel erklärte Alina, dass das Eichhörnchen das Futter, das hinter einer Plexiglasscheibe liegt, entdeckt, die obere Abdeckung aufstupst und ins Futter springt. „Da passen auch zwei oder drei rein“, beschrieb Schichel.