Polizei bittet um Mithilfe : Kripo sucht Besitzerin von sichergestelltem Damenrad

Korschenbroich In Kleinenbroich hat die Polizei ein Damenrad sichergestellt. Nun sucht sie die Eigentümerin. Ein 18-jähriger Neusser gilt als Tatverdächtiger.

Am Dienstag, 26. Juli, gegen 22.15 Uhr wurden Polizeibeamte in Kleinenbroich am S-Bahnhof im Rahmen eines Einsatzes auf ein Damenrad aufmerksam, das ersten Einschätzungen zufolge aus einem Diebstahl stammen könnte. Das Fahrrad wurde noch vor Ort sichergestellt, teilte die Polizei mit. Ein möglicher Tatverdacht richte sich aktuell gegen einen 18-jährigen Neusser.