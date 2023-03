Lesung in Korschenbroich Mörderische Nacht im Kampfkunstzentrum

Hausherr Dieter Haas betonte in der Begrüßung, dass weitere Kulturveranstaltungen folgen sollen. Dieses Mal gab es also statt fairer Kampfkunst Mord und Totschlag in Varianten von verschmitzt bis schaurig. Dazu lieferte die Band Musik mit Blues, Folk und Popelementen, geschrieben und getextet von den Mitgliedern. Mitunter drang das Verbrechen sogar in die Songs mit deutschen Texten ein. Dabei bewies Frontsänger und Gitarrist Schwiers einen Hang zu schrägen Nuancen und Typen, gern serviert mit einer gewissen Lässigkeit.