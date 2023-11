Kreuzungsbereiche in Korschenbroich Wegen Fräsarbeiten werden einige Straßen gesperrt

In der Zeit von Freitag, 17. November, bis Montag, 20. November, finden nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau NRW in den Kreuzungsbereichen der Landesstraßen L31/L382 und „An der Sandkuhle“ sowie an der L31/L381 und „Rochusstraße“ in Korschenbroich Fräs- und Deckenbauarbeiten statt. Zusätzlich wird der fünfte Bauabschnitt für den Umbau des Knotenpunkts eingerichtet. Straßensperrungen sind deshalb notwendig, tailt Straßenbau NRW mit.