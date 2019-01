Kleines Gotteshaus in Korschenbroich: Kreuzkapelle in nachbarschaftlicher Obhut

Korschenbroich Zur gründlichen Restaurierung des kleinen Gotteshauses wurde 1988 ein Förderkreis gegründet. Bis heute kümmern sich Nachbarn um Pflege und Erhalt. An der Kapelle treffen sie sich zu Andacht und Totengedenken.

Vor der Tür prasselt an diesem Morgen der Regen, doch in der Kapelle fühlt sich die kleine Schar der Besucher gut aufgehoben. An jedem dritten Freitag im Monat treffen sie sich hier um 8.45 Uhr zum ökumenischen Morgengebet. „Unser Kapellchen ist schon sehr schön“, sagt Irmtraud Pieper, die regelmäßig an den Andachten teilnimmt und von jeher in der Engbrück zuhause ist. Über zehn Jahre lang hat sie früher mit ihrem Mann die Kapelle geputzt und Blumenschmuck aus dem eigenen Garten hineingestellt. „Im Opferstock an der Tür haben wir manchmal Pfennige für die Kapelle gefunden. Da wurde noch nicht wie heute dafür gesammelt“, erzählt sie.