Haushaltsprüfung in Korschenbroich Kreisprüfer haben am Etat 2021 nichts auszusetzen

Er stellte in der Sitzung die geprüfte Jahresrechnung der Stadt vor und kam auf mögliche Krisen für die Zukunft zu sprechen. Denn Risiken sehe die Stadt in vier Punkten: in Pandemie-bedingten Ausfällen bei den Steuereinnahmen, in den nicht kalkulierbaren Auswirkungen des Ukraine-Konflikts auf Marktpreise bei Baumaterialien und fossilen Energieträgern, in steigenden Zinsen sowie in einer anwachsenden Jugendamtsumlage.