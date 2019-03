Mehrbelastung für Stadt Korschenbroich: Musikschule hält an Leistungen fest

Musikschule hält an Leistungen fest

Korschenbroich Die Kreismusikschule wird ihr Angebot in Korschenbroich nicht einschränken. Allerdings übersteigen im Jahr 2019 die Kosten für die Stadt den von ihr festgesetzten Betrag von 250.000 Euro.

Ruth Braun-Sauerweins Vortrag im Kulturausschuss hatte im Januar aufhorchen lassen. Die Leiterin der Kreismusikschule hatte angekündigt, dass die Schule ihr Angebot in Korschenbroich ab April reduzieren müsse, sollte die finanzielle Unterstützung durch die Stadt, die seit 2010 auf maximal 250.000 Euro festgeschrieben ist, nicht erhöht werden. Dazu wird es indes jetzt nicht kommen – auch wenn die Mehrbelastung für 2019 bei 266.000 Euro liegt.

„Es wird teurer, aber nicht so teuer wie gedacht“, fasste Bürgermeister Marc Venten das Gespräch mit der Kreismusikschule und dem Kulturdezernenten des Kreises, Tillmann Lonnes, zusammen. Ursprünglich sah der Haushaltsentwurf des Kreises eine Mehrbelastung von 303.000 Euro für Korschenbroich vor. Dass es nicht zuletzt dank höherer Einnahmen durch Landesförderungen und einer zum Beginn des kommenden Schuljahres geplanten Gebührenerhöhung noch zu einer deutlichen Reduzierung der Kosten gekommen ist, werteten die Mitglieder des Hauptausschusses als ein gutes Ergebnis. Venten betonte zudem nochmals, dass die Musikschule immer sehr bemüht sei, die Kosten so gering wie möglich halten.

Kreis Wesel will Dinslaken zur Kasse bitten

Kreis Wesel will Dinslaken zur Kasse bitten : Straßenbahn 903: Grüne und Linke gegen Mehrbelastung

Stadt geht mit klarer Vorgabe in Gespräche mit Musikschule

In Korschenbroich drohen Leistungskürzungen

In Korschenbroich drohen Leistungskürzungen : Stadt geht mit klarer Vorgabe in Gespräche mit Musikschule

Lonnes machte in seinem abschließenden Schreiben an den Bürgermeister allerdings auch deutlich, dass nunmehr das Einsparpotenzial der Musikschule gerade wegen des hohen Personalkostenanteils an den Aufwendungen von 93 Prozent ausgeschöpft sei. Weitere Einsparungen könnten nur durch eine Angebotsreduzierung erzielt werden.