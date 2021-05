Kreisjugendamt lädt zu Rallyes ein : Action-Tag für Kinder und Jugendliche in Korschenbroich und Jüchen

Zu einer Rallye lädt das Kreisjugendamt Familien in Korschenbroich und Jüchen am 22. Mai ein. Foto: Getty Images/iStockphoto - Kreisjugendamt Neuss/EVAfotografie

Korschenbroich/Jüchen Einen Action-Tag für Familien, Kinder und Jugendliche veranstaltet das Kreisjugendamt am 22. Mai. In den jeweiligen Jugendeinrichtungen werden Fragen gestellt und Rätsel gelöst – alles unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen.

Zu einem gemeinsamen JüKoRo-Action-Tag lädt das Kreisjugendamt mit den Jugendeinrichtungen in Korschenbroich, Jüchen und Rommerskirchen am kommenden Samstag, 22. Mai, von 14 bis 18 Uhr ein. Michael Hackling vom Jugendamt erklärt: „Die langen Wochenenden rund um die Feiertage im Mai und Juni bieten sich an, gemeinsam mit Freunden oder der Familie etwas zu unternehmen. In diesem Jahr veranstalten wir am Samstag vor Pfingsten den ersten JüKoRo-Action-Tag, bei dem Familien, Kinder und Jugendliche unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln gemeinsam etwas erleben können.“