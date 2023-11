Gemeinschaftsgrundschule Liedberg Kreisdirektor las aus seinem Lieblingskinderbuch vor

Vier Gastleser kamen in die Klassen der kleinen Grundschule und lasen den Schülern und Schülerinnen aus ihren Kinderbüchern vor. Sein Lieblingsbuch aus Jugendzeiten gab beispielsweise Kreisdirektor Dirk Brügge in der vierten Klasse zum Besten. Das Buch „Auf Schreckenstein gibt’s täglich Spaß“ habe er damals verschlungen, sagte er. In der dritten Klasse las Autor Dennis Beitzel Passagen aus seinem eigenen Buch, dem „Liedberger Pfadfinderbuch“, den kleinen Zuhörern vor. „Das waren zweieinhalb tolle Jahre, die ich an dem Buch gearbeitet habe und ich auch viel Hilfe vom Stadtarchiv bekommen habe“, erklärte Beitzel, der den begeisterten Kindern schon eine Fortsetzung ankündigte.