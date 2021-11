In St. Pankratius in Korschenbroich-Glehn : Heilige Messen mit Krankensalbung

In St. Pankratius in Korschenbroich-Glehn

Zwei heilige Messen mit Krankensalbung finden in der Kirche St. Pankratius in Glehn statt. Foto: Thomas Grulke

GLEHN Das Sakrament der Krankensalbung können kranke und ältere Pfarrmitglieder im Rahmen von zwei heiligen Messen in St. Pankratius in Glehn erhalten. Bislang haben sich fast 100 Gläubige angemeldet.

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen. Daher finden zwei heilige Messen statt, in denen die Krankensalbung gespendet wird – und zwar am Dienstag, 23. November, und am Mittwoch, 24. November, jeweils um 15 Uhr. Die Krankensalbung geschieht durch Handauflegung des Priesters und Salbung von Stirn und Händen des Gläubigen mit Oleum Infirmorum, dem heiligen Öl der Krankensalbung. In den Gebeten zur Krankensalbung wird um Gesundung und Beistand Gottes gebetet. Bisher haben sich fast 100 Gläubige angemeldet.