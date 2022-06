Angebot in Korschenbroich : Badetag-Premiere mit wenigen Familien

Angebot in Korschenbroich

Mönchengladbach Die Veranstaltung im Hallenbad war der Auftakt für noch mehr Angebote, die Eltern und Kindern Spaß machen sollen. Der Andrang war überschaubar, aber die Nutzer des kostenlosen Vergnügens hatten Spaß daran.

Kostenfreier Badespaß mit der Familienkarte? Dieses Angebot, gedacht als Auftakt für weitere familienfreundliche Aktionen, lockte am Wochenende zwar weniger Familien an, als die Veranstalter gehofft hatten. Doch die Familien, die es nutzten, fanden es super. Dass es nicht nur im Hallenbad Spaß gab, sondern sie obendrein einen Wasserball und weitere Werbeartikel mit nach Hause nehmen durften, brachte nicht nur Kinderaugen zum Strahlen. Und auch die „normalen“ Badegäste wie Hans-Peter Ratajszyk aus Giesenkirchen freuten sich, dass es solch eine Aktion gab und dass so viel Fröhlichkeit im Bad herrschte.