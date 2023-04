Erlebnistag in Korschenbroich Kostenlos Golf ausprobieren auf Rittergut Birkhof

Wer immer schon mal ausprobieren wollte, was die Faszination beim Spiel mit dem kleinen weißen Ball inmitten gepflegter Grünanlagen ausmacht, hat bei den Erlebnistagen im Golfpark Rittergut Birkhof Gelegenheit dazu. Unter dem Motto „Golf kostenlos ausprobieren. Vorbeikommen und Spaß haben“ lädt der Golfpark in Korschenbroich am Samstag, 29. April, und am Sonntag, 7. Mai, von 10 bis 16 Uhr dazu ein, sich am Schlagen und Einlochen des weißen Balls zu versuchen.