Ernennungsurkunde vom Ehrenbotschafter Korschenbroich ist jetzt die jüngste Fairtrade-Town

Anja Melz als Sprecherin der Korschenbroicher Steuerungsgruppe skizzierte die Stationen von der Gründungsversammlung bis zur Ernennungsfeier. Schülerinnen der Fairtrade AG am Gymnasium Korschenbroich hatten für die Feier Bananenbrot und Schokokuchen gebacken. Wer sich Fairtrade-Town nennen möchte, muss eine Reihe von Kriterien erfüllen. In Bezug auf die Produkte reicht die Palette vom fair gehandelten Tee im Warenregal bis zum fair gehandelten Kaffee bei Besprechungen im Bürgermeister-Büro. Wo es in Korschenbroich überall Fairtrade-Produkte zu kaufen gibt, steht auch auf der Internetseite der Stadt.