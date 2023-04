Preisverleihung in Österreich Korschenbroich erhält europäischen Klimaschutzpreis

Eine Delegation der Stadt ist derzeit in Österreich. Am Donnerstagabend wurde auf Schloss Grafenegg in Krems an der Donau die Stadt Korschenbroich ausgezeichnet. Mit ihrer Plakat-, Anzeigen- und Video-Kampagne „Klimaschutz konkret“ hat sie den „Climate Star Award“ des europäischen Städtenetzwerk-Klima-Bündnisses gewonnen.