Im Sandbauernhof in Korschenbroich : „Fink/Körner Duo“ holt Konzert in Liedberg nach

Das Fink/Körner Duo kommt in den Sandbauernhof in Liedberg. Foto: RP/Veranstalter

Korschenbroich Die beiden Musiker holen ihr im März ausgefallenes Konzert nach. Es gibt noch Restkarten. Geboten werden Jazz, Pop und Filmthemen.

Das im März Corona-bedingt ausgefallene Konzert des Jazzcafés mit dem „Fink/Körner Duo“ wird am Freitag, 1. Oktober, ab 20 Uhr im Sandbauernhof in Liedberg nachgeholt. Es sind noch Karten erhältlich. Für das Konzert gilt die 3G-Regel, teilt die Stadt mit. Hansjörg Fink an der Posaune und Gero Körner am Piano präsentieren eigene Bearbeitungen von Jazz-Standards oder Popsongs, Filmmusikthemen sowie progressive Jazz- oder klassische Kompositionen. Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro können vorab reserviert werden unter 02161 613107 oder per Mail: kultur@korschenbroich.de.