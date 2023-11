Konzert in Kleinenbroich Chöre und Besucher „völlig losgelöst“ beim Konzert

Und dann war wieder der „Eintracht“-Chor an der Reihe. Sie gewährten Hoffnung mit „We have a dream“, erinnerten aber auch an frühere Zeiten mit „An jenem Tag“ (Those were the days), das dem größten Teil des Publikums sehr vertraut war. Wieder der Wechsel auf der Bühne. Mit „I am what I am“ wurden die Tonköpfe noch emotionaler und zugleich mobiler, getoppt nur noch von der Zugabe „Sweet dreams are made of this“ – so gingen beglückende musikalische Auftritte vielen Besuchern viel zu früh zu Ende. Diese fühlten sich sichtlich gut unterhalten bei den wechselnden Auftritten der „Eintracht-Sänger“ sowie der „Tonköpfe“ aus der Nachbarstadt. „Thank you for the music“ – diese gesungene Dankadresse ging voll und ganz an den gemeinsamen Schlussauftritt beider Chöre.