Konzert in Korschenbroich : Steve Savage bringt Groove ins „Il Cortile“

Korschenbroich Der Italiener bietet nicht nur Pasta, sondern einmal im Monat auch Live-Konzerte. Der US-amerikanische Sänger war der zweite Gast der noch jungen Veranstaltungsreihe.

Dem US-Amerikaner Steve Savage ist schon klar, dass seine Heimat Nashville Tennessee musikalisch für die meisten identisch ist mit Country Music. Doch der Sänger, Gitarrist und Produzent tendiert zum Folk, der sich weiter fassen lässt und liebt auch den Blues. „Acoustic Groove“ beschreibt der 42-jährige Songwriter seinen persönlichen Stil. Seine Lieder erzählen vom „real life“, sagt Savage. Nach Jahren in Holland und in der Schweiz mit Rückkehrphasen in die USA lebt der Familienvater nun in Düsseldorf, weil er nach eigenem Bekunden Lust hat auf andere Kulturen und Sprachen.