Aus Vorfreude auf Unges Pengste Platzkonzert zur Einstimmung auf Unges Pengste 2023

Das Platzkonzert beginnt nach der Messe gegen 11.15 Uhr auf dem Hannenplatz gegenüber der St. Andreas Kirche. Mit bekannten Melodien und Märschen möchten die beiden Klangkörper, die an Unges Pengste die St. Sebastianus Bruderschaft bei den Umzügen und Paraden begleiten, alle Gäste in Korschenbroich in Pfingststimmung bringen.