Neues Gewerbe- und Wohnhaus in Korschenbroich Konkrete Pläne für die ehemalige Konditorei Brass

Er hat sich viel vorgenommen: Vezir Bilen will mitten im Ortskern von Korschenbroich das Gebäude der ehemaligen Konditorei Brass umbauen und ein neues zweieinhalbgeschossiges Gewerbe- und Wohnhaus mit insgesamt 15 neuen Wohnungen errichten. Außerdem ist es dem Bauunternehmer aus Erkelenz gelungen, sich mit den italienischen Inhabern des Eiscafés Ciprian zu einigen. „Sie werden nach dem Umbau mit ihrem Eiscafé in die Räume der einstigen Konditorei nur wenige Meter weiter umziehen“, kündigt Bilen an.