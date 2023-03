Veranstaltungsreihe in Korschenbroich Neuer Food-Truck-Markt startet im April

Beim vom Veranstalter Marc Pesch sicher erwarteten Erfolg wäre damit auch in Korschenbroich etabliert, was in anderen Städten wie beispielsweise in Dormagen bereits vorgemacht wurde. Das Angebot wird dabei sehr gut angenommen: Pro Termin werden bis zu 3000 Besucher auf den Food-Truck-Märkten verzeichnet. Pesch, der Inhaber einer Event- und Marketing-Agentur in Grevenbroich, hat bereits klare Vorstellungen vom Ankurbeln seiner Geschäftsidee eines Feierabend-Marktes. „Menschen in die Stadt bringen“, darauf kommt es dem erfreuten Bürgermeister Marc Venten an. Und wenn sich dieses Format in anderen Städten bereits bewährt habe, wo es binnen kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde, dann zweifele Venten nicht daran, dass die Food-Trucks auch in Korschenbroich gut angenommen werden.