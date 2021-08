Festakt eine Woche vor Glehner Schützenfest : Neue „Königsrunde“ bei den Glehner Schützen

GLEHN Eine Woche vor dem eigentlichen Glehner Schützenfest gibt es künftig eine „Königsrunde“. Alle bisherigen und amtierenden Repräsentanten kommen dazu.

Der Glehner Schützenverein hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: Künftig gibt es in der Woche vor dem Schützen- und Heimatfest eine „Königsrunde“, also ein jährliches Treffen der bisherigen sowie der amtierenden Repräsentanten des Schützenvereins.

Am Freitag, 27. August, um 19 Uhr ist es soweit: Der Namenszug der amtierenden Majestät Christian III. Esser wird an der Tafel der Glehner Schützenkönige im Schützenpark angebracht. Königin Suzani sowie die Minister mit ihren Frauen haben zugesagt wie auch rund 20 der noch lebenden 33 Ex-Könige sowie sechs Ehrenmitglieder. Größtenteils sind auch die Damen anwesend. „Dieser alljährliche Anlass soll in Zukunft der Treffpunkt für unsere ehemaligen Könige sein,“ freut sich Schützenpräsident Thomas Coenen.

Das Glehner Tambourcorps „Blüh auf“ unter Führung von Kevin Moll wird diesen festlichen Anlass mit etwa 15 seiner Leute musikalisch begleiten. Oberst Andreas Erkes hat ebenfalls sein Kommen zugesagt. Seit seinem Amtsantritt im Oktober 1999 hatte er für alle Könige ein nicht öffentliches Fotoalbum geführt, in dem sich jedes Königshaus verewigen konnte. Diese Bilder wird es zu sehen geben. Nach dem Festakt am Schützenpark geht die Versammlung weiter im „Himmlischen Café“, wo Pächter Jürgen Kohlmann seine Location exklusiv für diese Veranstaltung zur Verfügung stellt und auch einen Zeltvorbau errichten ließ.

Die große Resonanz bei den ehemaligen Königshäusern freut nicht nur den Schützenchef sondern auch Hans-Dieter Breuer, Schützenkönig von 2018, der in Sachen „Königstreffen“ Organisator des Schützenvereins ist. Die Idee der Erinnerungstafel mit den Namen und Regierungsjahren der Glehner Schützenkönige und eines jährlichen Königstreffens hatte Stephen Hendy, Schützenkönig von 2010. Dieser Gedanke zündete beim Vorstand. Hans- Dieter Breuer weiß aus eigener Erfahrung: „Jeder König bringt sich in seinem Regierungsjahr mit so vielen eigenen Ideen ein, dass sie über das Jahr ihrer Regentschaft hinaus in Erinnerung bleiben und dass deren Namen und ihr Königsjahr durch die Erinnerungstafel mitten in Glehn präsent sein sollten. Denn Schützenkönige gestalten das Brauchtum unseres Ortes nicht unmaßgeblich mit.“