Spätkirmes in Kleinenbroich Erster offizieller Auftritt des Königshauses vor heimischem Publikum

Eine Überraschung kündigt Marcel Heimanns, Präsident der St. Sebastianus Bruderschaft, für junge Familien mit ihren Kindern an. Es werde in diesem Jahr etwas für die jüngsten Mitbürger auf dem Kirmesplatz an der Matthiasstraße geben, verspricht Heimanns, ohne konkreter zu werden. Zum Königsehrenabend wird er wieder zahlreiche Gäste im Festzelt willkommen heißen.