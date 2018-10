Korschenbroich: Königsehrenabend in Kleinenbroich

Königsehrenabend in Kleinenbroich : Die Kleinenbroicher Schützen feiern Thomas und Wera Bommes

Thomas und Wera Bommes sind das neue Kleinenbroicher Königspaar. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Kleinenbroich Beim Königsehrenabend ließ die Bruderschaft ihre neue Majestät hoch leben. Als Minister hat Thomas Bommes bereits reichlich Erfahrung gesammelt.

Von Elena da Silva

Thomas Bommes freut sich, dass es nach drei Versuchen geklappt hat – endlich ist er Schützenkönig. An seiner Seite sind seine Frau Wera sowie die Ministerehepaare Michael und Michaela Bienefeld und Uwe und Elisabeth Frye. Am Samstag und Sonntag trommelte die St. Sebastianus-Bruderschaft alle Schützenbegeisterten noch einmal zur Spätkirmes zusammen.

Schützenkönig ist Thomas Bommes zum ersten Mal, zwei Mal war er bereits Minister. Im Schützenwesen ist er seit fast 30 Jahren aktiv. „Dazu kam ich durch meinen Vater, der 2007 auch noch Schützenkönig war“, sagt er. Auch seine Söhne sind begeisterte Schützenfans. Die Mischung aus Jung und Alt ist das, was das Fest in Kleinenbroich für Bommes auszeichnet: „Meine Söhne sind 16 Jahre alt, mein Vater ist 77. Alle sind zusammen am Zug beteiligt und verstehen sich blendend, trotz des Altersunterschiedes.“

So sieht es auch Marcel Heimanns, der seit sechs Jahren Mitglied ist. Auch ihm wurde das Schützenwesen in die Wiege gelegt. „Bei uns ist die ältere sowie die jüngere Generation vertreten, was sich auch auf die Besucher im Festzelt überträgt“, sagt Heimanns. „Das harmoniert wunderbar, man feiert zusammen, kann aber auch gemeinsam diskutieren. Außerdem haben wir keine Probleme damit, Nachwuchs zu finden, was uns sehr freut. Wir haben viele junge Mitglieder.“