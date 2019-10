Schützenamt trotz Krankheit : Königin Birgit lebt mit der Dialyse

Korschenbroich Ihre kranken Nieren verhinderten lange Zeit die Schützenkönig-Ambitionen von Rainer Hoppen. Zur Silberhochzeit hat es endlich geklappt. Dank einem streng durchgetakteten Zeitplan. Und viel Disziplin.

Nach Unges Pengste ist vor Unges Pengste. So erzählen es jedenfalls die Verantwortlichen der beiden Bruderschaften Sankt Sebastianus und Sankt Katharina Junggesellen. Am kommenden Wochenende endet das Jahr des jetzt noch amtierenden Königshauses. Eigentlich ein normaler Vorgang, doch eben ganz anders für das Königspaar Rainer Hoppen und seine Frau Birgit.

Gerade Birgit Hoppen hatte eine ganz andere Zeitrechnung für die vielen Termine, die eben in der Amtszeit anstehen: Birgit ist seit zwölf Jahren Dialyse-Patientin und deshalb an ein streng getaktetes Zeitfenster gebunden. Denn ihre kranken Nieren müssen versorgt werden. Als Dialyse wird ein Blutreinigungsverfahren bezeichnet, das bei Nierenversagen als Ersatzverfahren zum Einsatz kommt.

Freiheit Durch frei wählbare Behandlungszeiten bietet die Heimdialyse eine deutliche Zeitersparnis durch den Wegfall von An- und Abfahrt in ein behandelndes Dialysezentrum.

Sie hat es geschafft! „Mein Mann hatte schon lange den Wunsch, einmal König in Korschenbroich zu werden. Aus Rücksicht auf meine Krankheit wurde der Wunsch aber immer hinten angestellt“, erzählt sie im Gespräch. Vor Jahren ist sie mit den Kindern immer in Urlaub gefahren, wenn Unges Pengste nahte. Heute sind die Kinder Max, Paul und Klara erwachsen und haben ihr eigenes Leben. So änderten sich irgendwann die Prioritäten, was die Königswürde angeht.