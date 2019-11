Neue Veranstaltungsreihe „Kunst gegen Bares“ : Korschenbroich sucht das „Kapitalistenschwein“

Korschenbroich Die erfolgreiche Kölner Kleinkunstshow „Kunst gegen Bares“ ist im Februar erstmals an der Don-Bosco-Straße zu Gast.

Vier Künstler – vier Sparschweine. Das Publikum entscheidet mit dem Geldbeutel, wer am Ende am meisten überzeugt hat. Das vollste Sparschwein gewinnt. Dessen Besitzer darf sich „Kapitalistenschwein der Woche“ nennen. Das ist das Grundprinzip der Kleinkunstshow „Kunst gegen Bares“. In Köln erfunden, mittlerweile in mehr als 40 Städten erfolgreich fortgeführt. Am Donnerstag, 6. Februar 2020, feiert das Format seine Premiere in Korschenbroich (Don-Bosco-Straße 2-4). Tickets gibt es bereits jetzt unter Tel. 02161 613 -107 oder -212 und unter kultur@korschenbroich.de.