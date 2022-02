Kochinspirationen in Korschenbroich : Kochtreff Farbenküche trotzt Corona

Korschenbroich Fünf Monate nach der Eröffnung kam der erste Lockdown. Wie das Konzept der gemeinsamen Zubereitung mit Hightech-Küchengeräten dennoch funktioniert und wieso sogar Leute kommen, die eigentlich nicht so gerne kochen.

Vielleicht hätte Simone Gaube vor der Umsetzung ihrer Idee einen Rückzieher gemacht, wenn sie auch nur eine Ahnung von den Corona-bedingten Turbulenzen gehabt hätte. So aber mietete sie im Hannencenter ein frei gewordenes Ladenlokal an, investierte für dessen Umgestaltung viel Geld und eröffnete im Oktober 2019 den Kochtreff Farbenküche.

Kontakt Inhaberin Simone Gaube ist unter 0160 8291446 und per Mail an simonegaube@hotmail.com erreichbar.

Adresse Kochtreff Farbenküche, Am Brauhaus 10, in Korschenbroich.

Von Beginn an im Einsatz sind die für die Teilnehmer bereitliegenden Schürzen mit dem gestickten Emblem, das Gaubes Tochter Christina für die Farbenküche zeichnete. Doch die Schürze mit dem Aufdruck „Ich koche mit Abstand am besten“ lässt sich unschwer als ergänzende Neuanschaffung identifizieren.

Nach der Bilanz am Ende des vergangenen Jahres habe sie entschieden, dass es mit dem Kochtreff weitergehe. Darin bestärkt habe sie der Wunsch der Kunden. „Der Kochtreff belebt das Hannencenter. Wir halten uns an die Corona-Regeln, und die Kunden machen mit, was notwendig ist. Damit sind die Ungeimpften allerdings außen vor. Doch das ist nicht mein Kampf, sondern entspricht den Regeln“, sagt Gaube.

Zsoka Abraham überrascht in dieser Runde mit dem Geständnis, dass sie eigentlich „nicht so gerne“ koche. Doch offenbar traut auch sie der am Ort versammelten Besetzung von vier Thermomixen einiges zu. „Ich erhoffe mir, dass sich das hier ändert“, sagt sie mit Blick auf die Küchengeräte in Erwartung ungewohnter Kochfreuden.