Für Vereine in Korschenbroich Knapp 50.000 Euro Spenden für ehrenamtliche Projekte

So gibt es beispielsweise in Korschenbroich keine Berufsfeuerwehr. Die sechs Einheiten sind ausschließlich mit Ehrenamtlichen besetzt. Insgesamt sorgen 235 freiwillige Frauen und Männer rund um die Uhr für die Sicherheit der Menschen hier vor Ort. Ebenso werden die Schützenbruderschaften, Sport- und Heimatvereine, Kulturvereine und karitative Einrichtungen durch Freiwillige getragen. „Das ist alles keine Selbstverständlichkeit, auch wenn es leider nur allzu häufig als solche angesehen wird und nicht immer die Anerkennung erfährt, die es eigentlich verdient“, so Dederichs weiter.