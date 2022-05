Unwettereinsätze in Korschenbroich : Knapp 20 vollgelaufene Keller in Glehn und Liedberg

Vollgelaufene Keller in Glehn und Liedberg. Zu insgesamt 19 „Wasser“-Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr seit Freitagnachmittag raus. Foto: Feuerwehr Korschenbroich

Korschenbroich Das Unwetter hatte dazu geführt, dass gleich mehrere Keller in Glehn und Liedberg mit Wasser vollgelaufen waren. In einem Keller stand das Wasser besonders hoch, berichtet die Feuerwehr.

Von Bärbel Broer

Sie hatten viel zu tun, dennoch ist Korschenbroich recht glimpflich bei dem Unwetter seit Freitagnachmittag bis zum Samstag davongekommen. So lautet das Fazit von Florian Eiköter, stellvertretender Leiter der Feuerwehr in Korschenbroich am Samstagmittag.

In 18 Fällen wurden die Einsatzkräfte am Freitag, 20. Mai, zu Häusern in Glehn und Liedberg gerufen, wo die Keller mit Wasser vollgelaufen waren. „In Glehn hatten wir den größten Einsatz. Dort stand in einem Keller von 150 Quadratmetern Größe das Wasser 80 Zentimeter hoch“, berichtet Eiköter. Personenschäden habe es keine gegeben. Auch nicht in Pesch, wo die Feuerwehr zu einem Sturmeinsatz wegen einer abgebrochenen Baumkrone gerufen worden war.

Teilweise liefen ganze Straßen mit Wasser voll. Foto: Feuerwehr Korschenbroich

„Der Rest der Stadt hatte gar nichts“, sagt Eiköter. Drei Löscheinheiten aus Glehn, Liedberg und Pesch waren insgesamt im Einsatz. Los ging es am Freitagnachmittag. „Wir hatten ab etwa 15 Uhr die Einsatzzentrale personell aufgestockt“, sagt Eiköter. „Einsatzende war am Freitagabend“, führt er aus.

Am Samstagmorgen sei es dann aber direkt weitergegangen. „Da war in Glehn ein weiterer Keller vollgelaufen“, erklärt der stellvertretende Wehrleiter. Mit 44 Personen war die Freiwillige Feuerwehr Korschenbroich im Einsatz. „Drei Einheiten wurden nicht gebraucht“, so Eiköter.

Die Wehrkräfte hatten alle Hände voll zu tun, die Keller leerzupumpen. Foto: Feuerwehr Korschenbroich