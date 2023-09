Demo im Ortskern In Korschenbroich wird erneut fürs Klima gestreikt

Fürs Klima auf die Straße gehen: Eine entsprechende Aktion von „Fridays for Future“ findet am Freitag, 15. September, in Korschenbroich statt. Das Motto: „Laut fürs Klima – Auch in Korschenbroich“. Wie das Bündnis jetzt mitteilte, treffen sich alle, die teilnehmen möchten, ab 16.30 Uhr vor dem Rathaus, Sebastianusstraße 1. Von dort aus zieht der Demozug durch den Ortskern. Die Route: Sebastianusstr., Hindenburgstr., Rochusstr., Heinrich-Lersch-Str., Willi-Hannen-Str., An der Sandkuhle und zurück zur Sebastianusstr. Auf dem Rathaus-Vorplatz soll dann laut den Organisatoren die Abschlusskundgebung stattfinden. Damit schließt sich die lokale Gruppe dem 13. globalen Klimastreik von „Fridays for Future“ an. Es wird in Korschenbroich laut den Veranstaltern mit rund 100 Teilnehmenden gerechnet. Die Veranstaltung wird von Jugendlichen organisiert, mit dabei: Paula Graf und Jule Andretzky.