Korschenbroichs neue Klimaschutzmanagerin : Julia Federer radelt voran

Julia Federer beteiligt sich aktiv am Stadtradeln. Foto: Stadt Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Die neue Korschenbroicher Klimaschutzmanagerin verzichtet gerne auf ein Auto. Beim Stadtradeln wird sie somit zum Vorbild. Sie fordert Bürger auf, ebenfalls bei der Aktion mitzumachen.

Das fällt der 30-Jährigen jedoch nicht schwer. „Ich habe gar kein Auto und fahre grundsätzlich mit dem Rad oder nutze den ÖPNV“, sagt Julia Federer. Bisher hat sie an der Uni Freiburg gearbeitet und schließt dort gerade ihre Doktorarbeit zum Thema „Ökologische Märkte – Umstellung von fossilen auf nachwachsende Rohstoffe“ ab. Zuvor hat sie Betriebswirtschaftslehre und Nachhaltigkeitsmanagement studiert und in einer Unternehmensberatung zu entsprechenden Themen gearbeitet.

In Bielefeld geboren, im Kreis Minden-Lübbecke aufgewachsen, ist ihr das Leben in einer ländlichen Region vertraut und der private Umzug ins Rheinland machte ihr die Entscheidung leicht, sich in Korschenbroich zu bewerben. Hier möchte sie sich zunächst einen Überblick über laufende und geplante Projekte verschaffen, um daraus ein integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Korschenbroich zu entwickeln. „Hierfür berücksichtige ich zum einen quantitative Faktoren, wie beispielsweise die Treibhausgas-Bilanz der Stadt, aber auch qualitative Elemente, wie etwa die regionale Identität und das Umweltbewusstsein“, sagt sie.