Debatte im Korschenbroicher Stadtrat : Klimaschutz dominiert Haushaltsreden

Korschenbroich Im Korschenbroicher Stadtrat wurde der neue Haushalt verabschiedet. CDU, SPD und Grüne Realos stimmten zu. Die Aktive, FDP und Grüne lehnten ab. ULLi/Zentrum waren uneins. Ein Überblick über die Schwerpunkte der Fraktionen.

Ein Mal im Jahr schlägt im Stadtrat die große Stunde der Fraktionsvorsitzenden. Anlässlich des Haushalts für das Jahr 2020 nahmen sie am Donnerstag Stellung. Traditionellerweise auch zu den großen politischen Fragen. Sieben Reden, sieben Positionierungen. Eine Zusammenfassung auf Grundlage der Manuskripte.

Thomas Siegers zeigt sich in seiner Rede zufrieden mit der politischen Arbeit der vergangenen Jahre. Er verteidigt, dass Korschenbroich 2012 dem Stärkungspakt beitrat. Der zwar Daumenschrauben, aber auch gut elf Millionen Euro für den städtischen Haushalt gebracht habe. Trotz aller Belastungen sei erneut ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt worden. Ohne Steuererhöhungen. Mit Investitionsmöglichkeiten. Einen Seitenhieb formuliert er in Richtung Grüne. Deren Klimaschutz-Forderungen seien bei der CDU abgeschrieben.

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende wurde zunächst zu Beginn der Stadtratssitzung zur ersten stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt. SPD-Fraktionchef Albert Richter verzichtete zu ihren Gunsten auf sein Rederecht. Stevens betont in ihren Ausführungen, dass sie sich auf die Aufgabe in dieser lebens- und liebenswerten Stadt freue. Die kommenden Jahr böten Chancen und Risiken. Doch gegen alle wirtschaftlichen Widerstände habe die SPD bereits in den vergangenen Jahren vieles bewirkt und dennoch Steuererhöhungen verhindert.