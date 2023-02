Neue Bürgerinitiative in Korschenbroich Gründung des Klimaforums Korschenbroich

Sie haben sich einiges vorgenommen: „Wir wollen unsere Stadt fit machen für die Energiewende“ – so kündigen Melanie Albrecht, Mirjam Crespin und Daniel Graf die Gründung einer neuen Bürgerinitiative an. Die drei Grünen-Politiker haben die Initiative ergriffen, um das „Klimaforum Korschenbroich“ auf den Weg zu bringen. Auch wenn das Trio den Grünen angehört, ist ihm wichtig: „Das Klimaforum spricht alle Interessierten an, es ist vollkommen parteiunabhängig“, sagt Daniel Graf.