Für Kinder und Jugendliche in Korschenbroich : Erstes stadtweites Kleinspiel-Turnier in vier Ortsteilen

Es ist das erste stadtweite Turnier dieser Art: Unter dem Motto „Kick und Chill“ sind Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren am 27. August ab 14 Uhr dazu eingeladen, auf allen vier städtischen Kleinspielfeldern gleichzeitig ein großes Fußballturnier auszutragen. In Kleinenbroich, Herrenshoff, Korschenbroich und Glehn gibt es zusätzlich viele sportliche und entspannende Aktionen, teilt die Stadt mit.

Das Organisationsteam bittet um Anmeldung, um den Turnierbetrieb besser planen zu können. Das Rahmenprogramm sei auch ohne vorherige Anmeldung zu nutzen, so die Stadt. Dazu gehören an den einzelnen Standorten unterschiedliche Angebote, die von der Fotobox über das Bogenschießen bis zur aufblasbaren Fußball-Dart-Wand reichen. Essen und Getränke gibt es umsonst und die Turniersieger erhalten Gutscheine. Die Aktionsorte befinden sich rund um die Kleinspielfelder an der Hauptschule Kleinenbroich, am Sportplatz Herrenshoff, zwischen Grundschule und Gymnasium in Korschenbroich sowie am Glehner Sportplatz.