Generalversammlung der St. Sebastianus-Bruderschaft Kleinenbroich Kleinenbroicher verdoppeln Beitrag für aktive Schützen

Traditionsbewusst und zukunftsorientiert – Marcel Heimanns will, dass die Bruderschaft beides ist. Der 32-Jährige, der das Amt vor einem Jahr von seinem Vater übernommen hatte, hatte bereits zum Schützenfest 2023 einige Änderungen eingeführt. In diesem Jahr soll es eine weitere Innovation geben: Erstmals soll Oktoberfest gefeiert werden. Das Zelt muss nicht extra dafür aufgebaut werden, weil das Oktoberfest zur Spätkirmes stattfinden wird. Heimanns kündigte außerdem an, dass ein Gildebaum am Ehrenmal geplant sei, der über Sponsoren und nicht über die Mitgliedsbeiträge finanziert werden soll.