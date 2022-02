Planungen fürs Fest im Juni in Korschenbroich : Kleinenbroicher Schützen wollen ganz „normal“ feiern

Kleinenbroich Ein richtiges Schützen- und Heimatfest plant die St.-Sebastianus-Bruderschaft Kleinenbroich für den Juni. Was sie dafür bereits alles vorbereitet haben.

Was er konkret damit meint: Der Zeltwirt sowie die Schausteller um Volker Kallenberg, besser bekannt als Curry Jupp, stehen in den Startlöchern. „Und die Musikerinnen und Musiker sind froh, wenn Sie endlich wieder die Klangkörper auf die Straße bringen können.“ Die Zeltmusik warte nur auf das „Go“ und die Schützen fiebern einem Neustart entgegen. Heimanns macht aus seiner Sehnsucht nach einem „richtigen“ Schützen- und Heimatfest keinen Hehl: „Es gibt keine richtige Alternative zum persönlichen Treffen, Marschieren, Austauschen, Tanzen, Feiern, Gedenken, Beten, Anstoßen, um nur wenige Aspekte hier zu nennen. In Präsenz – da sind sich wohl die Vereine einig – ist es nochmal etwas komplett anderes, als in der digitalen Welt ein Schützenfest oder Versammlungen abzuhalten.“