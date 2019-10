Ehrentafel und Ehrenabend : Kleinenbroicher Schützen feiern ihre Spätkirmes

Kleinenbroich Die St. Sebastianus Bruderschaft Kleinenbroich veranstaltet am Wochenende ihre Spätkirmes. Im Rahmen dieses Festes findet der Königsehrenabend statt.

Bei dieser traditionellen Veranstaltung werden in diesem Jahr König Michael Homann und seine Königin Angela Holtkotte stehen. Die beiden werden am Samstag, 19 Uhr, mit klingendem Spiel von den Schützen abgeholt und zum Festzelt begleitet. Dort liegen schon die Insignien bereit. Aber nicht nur der König bekommt seinen Orden. Das gleiche gilt auch für die Ministerpaare. Das sind in diesem Jahr Peter und Martina Homann sowie Michael und Silke Krüger. Orden gibt es auch für die beiden Ritter Daniel Höner und Jannick Scheleniak. Auch für den Kleinenbroicher Prinzen liegt ein Orden bereit. Ein Heimspiel hat die Musik am Abend, denn die Band „Die Kleinenbroicher“ wird für Stimmung sorgen.