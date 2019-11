Rom-Wallfahrt der Schützen : Kleinenbroicher Alphornbläser spielen im Petersdom

Korschenbroich 50 Korschenbroicher waren am Wochenende zur Wallfahrt in Rom. Bezirkspräses Johannes van der Vorst las dort die Messe.

Gladbachs Bezirkspräses Johannes van der Vorst trug beim Einzug Soutane und Birett. Dem 89-Jährigen, von Prinz de Merode wegen seiner „Jugendlichkeit“ gelobt, war gestattet worden, am Hauptaltar des Petersdoms die Messe zu lesen. Er predigte über Gottes Navi. Die rheinischen Pilger prägten mit ihrer Fröhlichkeit die viertägige Wallfahrtsreise. Es gab sogar, arrangiert von Ralf Heinrichs, einen Korschenbroicher Abend in Trastevere, an dem auch Prinz de Merode teilnahm und dabei von Friedhelm Pauen in die Geheimnisse Korschenbroicher Lebensart eingeführt wurde (Motto „Unges Pengste ist überall“).