Brauchtum : Kleinenbroich sagt für Juni geplantes Schützenfest ab

Korschenbroich Die Kleinenbroicher St.-Sebastianus-Bruderschaft hat ihr für Anfang Juni geplantes Schützenfest abgesagt. Korschenbroich entscheidet erst vier Wochen vor dem Fest.

Die Nachricht kam überraschend: Die Kleinenbroicher St.-Sebastianus-Bruderschaft hat ihr für Anfang Juni geplantes Schützenfest am Sonntag abgesagt. Nach Giesenkirchen hat sich damit die zweite Bruderschaft im Bezirksverband der 38 Bruderschaften in Mönchengladbach und Korschenbroich entschieden, auf ihr Fest zu verzichten.

Präsident Hans-Bert Heimanns erklärte auf Anfrage: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir wissen alle nicht, was noch kommen mag, sind uns aber mit Vorstand, Königshaus und Generalität einig, dass selbst bei einer Verbesserung der Lage kaum unbeschwert gefeiert werden kann.“ Beeinflusst hat die frühe Entscheidung die Tatsache, dass wichtige Vertragspartner der Schützen bereits Kurzarbeit angemeldet haben.

Kleinenbroich will erst 2021 wieder richtig Schützenfest feiern. Noch ist unklar, ob und in welchem Rahmen die Herbstveranstaltungen der Bruderschaft stattfinden. Möglicherweise wird die Herbstkirmes aufgewertet. Die Entscheidung der Kleinenbroicher sorgt auch in Korschenbroich für Unruhe. Schließlich liegt der Kleinenbroicher Festtermin eine Woche nach Unges Pengste.