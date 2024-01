Tauschbörse im Katho St. Andy Wie alte Kleidung in Korschenbroich neue Besitzer findet

Peppige Musik, bunte Lichter, tolle Dekoration und mitten drin: Tische voller Kleidung. Zum zweiten Mal fand am Freitag, 19. Januar, eine Kleidertauschbörse in Korschenbroich statt. In einer neuen Location, dem Jugendzentrum Katho St. Andy, durften die elf bis 27-Jährigen nach Herzenslust tauschen.