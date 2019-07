Korschenbroicher Familienunternehmen : Drei Generationen machen Werbetechnik

Familienunternehmen: Harald und Klaus Greschok (v.l.) feiern 2019 das 50-jährige Bestehen ihrer Werbetechnik-Firma. Bereits seit Jahrzehnten haben sie ihren Sitz an der Robert-Bosch-Straße in Korschenbroich. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Vor 50 Jahren gründete Klaus Greschok seine Werbetechnik-Firma. Die ersten Aufträge erledigte er im Keller des angemieteten Wohnhauses. Später stieß Sohn Harald hinzu, und mittlerweile wirkt auch Enkel Marius mit.

Greschok wuchs in Schlesien auf und flüchtete einen Tag vor dem Mauerbau in den Westen. Über einen befreundeten Arbeitskollegen kam er nach Mönchengladbach, wo er seine Frau Gerda fand, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Im März 1969 erhielt der Schilder- und Reklameherstellermeister von der damaligen Amtsverwaltung Korschenbroich die beantragte Gewerbeanmeldung. „Wir wohnten zur Miete im kleinen Häuschen. Da habe ich meine ersten Aufträge im Keller bearbeitet“, erzählt der 77-Jährige. Bald mietete er auf der Myllendonker Straße Werkstatträume an. 1975 baute er an der Robert-Bosch-Straße die erste eigene Produktionshalle, die später durch einen zweiten Bauabschnitt erweitert wurde.