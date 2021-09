Information in Schulen : Korschenbroich hat eine Botschafterin für Jugendprojekte

KORSCHENBROICH Im Rahmen des Bundesprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ wird Klara Kuchta bis Ende Dezember auf einer Teilzeitstelle als Botschafterin für Jugendprogramme für die Stadt arbeiten. Diese Aufgaben erwarten sie.

„Ich möchte in die Schulen gehen und für die vielen Dinge werben, die bereits in der Stadt laufen und an denen Kinder und Jugendliche sich beteiligen können“, sagt Klara Kuchta. Beispielsweise wird sie in den Klassen die Arbeit der 2018 eingerichteten Jugendkonferenz vorstellen, in der alle Kids und Jugendlichen ab elf Jahren regelmäßig teilnehmen können.