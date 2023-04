Aktionen der Netzwerkkirche in der GdG Korschenbroich Klagemauer und Labyrinth aus Kartons in St. Marien Pesch

Pesch · Die Netzwerkkirche in der GdG Korschenbroich bietet zwei neue Aktionen in der Kirche St. Marien in Pesch an. Besuchern der Kirche wird damit angeboten, zum einen ihre Sorgen und Ängste zu hinterlassen, zum anderen meditative Übungen zu machen.

17.04.2023, 04:50 Uhr

Eine Klagemauer aus Kartons steht neuerdings in St. Marien in Pesch. Kirchenbesucher sind aufgefordert, auf Zetteln ihre Sorgen und Ängste zu hinterlassen. Foto: Netzwerkkirche

Von Bärbel Broer