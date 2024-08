Unterbringung von Flüchtlingen in Korschenbroich Kita und ehemalige Feuerwache Unterkunft für Geflüchtete

Korschenbroich · Viereinhalb Monate hat der Umbau gedauert. Nun sind im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus und in der Kita in Kleinenbroich Geflüchtete untergebracht. Die Flüchtlingssituation in der Stadt entspannt sich dadurch jedoch nicht.

16.08.2024 , 04:50 Uhr

Petra Köhnen, Leiterin des Amtes für Soziales und Demografie, vor der neuen Flüchtlingsunterkunft an der Hochstraße. Bis zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses war dort die Feuerwache Kleinenbroich untergebracht. Foto: Stadt Korschenbroich

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach