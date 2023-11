Segen nach Bauarbeiten in Korschenbroich Kita St. Andreas für mehr als eine halbe Million Euro saniert

Der Architekt Erwin Zuther begleitete die Baumaßnahmen ehrenamtlich. Außerdem wurde eine Energieberaterfirma hinzugezogen. Göris, Beauftragter für die drei katholischen Kindergärten der Gemeinschaft der Gemeinden in Korschenbroich, berichtete: Seit Jahresanfang arbeitet die Wärmepumpe, seit einem Monat erzeugt die Photovoltaikanlage Strom. „Das Gebäude ist jetzt nach modernstem Standard ausgerüstet. Die Kita ist praktisch klimaneutral. Den Strom, den wir nicht selbst erzeugen, kaufen wir in Form von Öko-Strom dazu“, so Göris.