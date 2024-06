Elterninitiative in Korschenbroich Kindertagesstätte Niersinsel hat jetzt einen Förderverein

Die Kita Niersinsel in Korschenbroich ist eine integrative Kindertageseinrichtung der Lebenshilfe Neuss. Sie bietet Betreuung für Kinder ab einem Jahr an und hat aktuell 96 Plätze (www.kita-niersinsel.nrw). Den Mitgliedsbeitrag haben die Vereinsmitglieder mit drei Euro pro Monat extra moderat gehalten, um möglichst viele anzusprechen. Wer Mitglied im Förderverein werden möchte, schreibt eine E-Mail an foerderverein.kitaniersinsel@gmx.de.